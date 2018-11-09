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У школі під Києвом учень розпилив газ: дев’ятеро дітей у лікарні

У Київській області зі школи у Таращі евакуювали 30 учнів через розпилення перцевого газу, дев’ятьох дітей госпіталізували до місцевої лікарні.

У школі під Києвом учень розпилив газ

Розпилив газ у школі 15-річний підліток, повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці наразі спілкуються з хлопцем, аби з’ясувати мотиви такого вчинку та звідки у нього балончик.

Водночас такі балончики з перцевим газом знаходиться у вільному продажу.

Провадження за даним фактом поки не відкривали.

Читайте:  У гуртожитку під Києвом розпилили газовий балончик – є постраждалі

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У школі під Києвом учень розпилив газ: дев’ятеро дітей у лікарні / 3 фотографии

Нагадаємо, у приміщення патріархії УПЦ Київського Патріархату двоє невідомих застосували газовий балончик. Внаслідок розпилення газу отруїлася служниця.

Фото: kv.npu.gov.ua

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