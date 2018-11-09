На борту літака авіакомпанії YanAir, який виконував рейс Київ – Шарм-ель-Шейх, сталася бійка. Він вимушено приземлився в аеропорту Каїра і затримав виліт ще кількох літаків з українськими туристами.
Про це повідомляє туроператор JoinUP.
Екіпаж лайнера далі не міг продовжувати політ, оскільки закінчився його льотний час.
Пасажирів розселили у готелі та забезпечили харчуванням на час очікування.
Цей інцидент також став причиною затримок рейсів, пов’язаних за ланцюжком:
- YE5021 02.00 (було) – BAY2091 Київ-Хургада 06.05/10.05;
- YE5214 07.00 (було) – BAY2094 Хургада-Львів 11.05/15.05;
- YE5213 12.00 (було) – BAY2093 Львів-Хургада 16.05/20.05;
- YE5022 17.00 (було) – BAY2092 Хургада-Київ 21.05/01.05.
Туроператор попередив туристів, у яких були заплановані рейси в Єгипет із Києва і Львова, та пообіцяв компенсацію за втрачені дні відпочинку.
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До слова, в аеропорту Стамбула один лайнер завдав серйозних ушкоджень іншому літаку при зіткненні.
Фото: Рixabay