У Дніпрі двоє крадіїв на авто, тікаючи від поліцейських, збили патрульного. Ще одного травмовано під час затримання злочинців.
Щоб затримати крадіїв-іноземців, копам довелося стріляти по колесам машини, повідомляє обласна поліція.
Двоє громадян Грузії 32-х та 42-х років, які чинили опір при затриманні, причетні до серії злочинів на території Дніпропетровської та інших областей України.
На їхньому рахунку розбої, грабежі та квартирні крадіжки.
Читайте: Куля пробила вікно. Невідомі обстріляли квартиру прес-секретаря Омеляна
Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникам поліції, передбачена ч. 2 ст. 345 ККУ. Це обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Зі стріляниною та погонею: як у Дніпрі зловили банду грабіжників / 2 фотографии
До слова, нещодавно у Києві у під’їзді будинку невідомі влаштували стрілянину.
Фото: dp.npu.gov.ua
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+