У Дніпрі двоє крадіїв на авто, тікаючи від поліцейських, збили патрульного. Ще одного травмовано під час затримання злочинців.

Щоб затримати крадіїв-іноземців, копам довелося стріляти по колесам машини, повідомляє обласна поліція.

Двоє громадян Грузії 32-х та 42-х років, які чинили опір при затриманні, причетні до серії злочинів на території Дніпропетровської та інших областей України.

На їхньому рахунку розбої, грабежі та квартирні крадіжки.

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Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникам поліції, передбачена ч. 2 ст. 345 ККУ. Це обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.



Зі стріляниною та погонею: як у Дніпрі зловили банду грабіжників / 2 фотографии

До слова, нещодавно у Києві у під’їзді будинку невідомі влаштували стрілянину.

Фото: dp.npu.gov.ua