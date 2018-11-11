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В Одесі дівчину змило у море

На одеському пляжі Чайка з пірса змило дівчину.

Трагедія сталася на пляжі Чайка в Одесі, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники дістали тіло потонулої дівчини.

Читайте: У Йорданії шкільний автобус змило зливою. Загинули 18 осіб

Особисті дані та обставини події встановлюються.

Раніше Факти ICTV писали, що на пляжі на 10-й станції Фонтану в Одесі чоловіка хвилею змило з пірсу.

Фото: vgorode

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