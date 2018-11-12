У торговому центрі Арена Сіті у Мінську (Білорусь) обвалилася стеля.

Про це повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на офіційного представника Мінського управління МНС Ольгу Мельченко.

За інформацією видання Наша Ніва, одну дівчину у свідомості винесли на руках. Другу завалило так, що вона опинилася під лавкою. Вона не отримала серйозних травм і пішла на своїх ногах.

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Постраждали магазин квітів і салон Велком.

Торговий комплекс належить мільйонеру Юрію Чижу.







У Мінську обвалилася стеля у торговому центрі, є постраждалі / 4 фотографии

Нагадаємо, 28 жовтня в місті Жешув (Польща) у торговому центрі обрушилася стеля. В результаті постраждали семеро людей.

Фото: Наша Ніва.