10 листопада у селі Сарнув Сілезького воєводства (Польща) водій на Hyundai збив на пішохідному переході трьох українок. Дві жінки загинули на місці, ще одна госпіталізована у важкому стані.

Про це повідомляє slaska.policja.

36-річний водій Hyundai збив на пішохідному переході трьох жінок. Поліцейські не відразу змогли встановити їх особи, але зараз відомо, що вони українки.

Винуватець події був затриманий поліцією.

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За інформацією видання, водій був тверезий. У нього перевірили кров на наявність наркотиків.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.



У Польщі водій збив на переході трьох українок, дві загинули на місці / 2 фотографии

Нагадаємо, неподалік від міста Тришинець (Чехія) сталося зіткнення вантажівки і мікроавтобуса Mercedes, в результаті якого загинули четверо українців.

Фото: slaska.policja.