10 листопада у селі Сарнув Сілезького воєводства (Польща) водій на Hyundai збив на пішохідному переході трьох українок. Дві жінки загинули на місці, ще одна госпіталізована у важкому стані.
Про це повідомляє slaska.policja.
36-річний водій Hyundai збив на пішохідному переході трьох жінок. Поліцейські не відразу змогли встановити їх особи, але зараз відомо, що вони українки.
Винуватець події був затриманий поліцією.
Читайте: Під Києвом лось спровокував ДТП – є постраждалі
За інформацією видання, водій був тверезий. У нього перевірили кров на наявність наркотиків.
Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Польщі водій збив на переході трьох українок, дві загинули на місці / 2 фотографии
Нагадаємо, неподалік від міста Тришинець (Чехія) сталося зіткнення вантажівки і мікроавтобуса Mercedes, в результаті якого загинули четверо українців.
Фото: slaska.policja.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+