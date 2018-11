Водій намагався припаркуватися, але не впорався з керування і протаранив офіс, повідомляє AP.

Авто протаранило стіну будівлі і опинилося у приймальні, де було багато людей.

Влада не поспішає з висновками, але припускає, що аварія була ненавмисною.

Внаслідок ДТП постраждало 16 осіб, у тому числі пасажирка автомобіля.

Car drove into Social Security Admin building in Egg Harbor Twp at least 16 transported to Atlanticare Hospitals pic.twitter.com/TwDZ03i5nd

— Cleve Bryan CBS3 (@CleveBryan) 13 ноября 2018 г.