В Егг-Харбор Тауншип (США) водій протаранив офіс, намагаючись припаркуватись. Внаслідок чого постраждало 16 чоловік.
Водій намагався припаркуватися, але не впорався з керування і протаранив офіс, повідомляє AP.
Авто протаранило стіну будівлі і опинилося у приймальні, де було багато людей.
Читайте: У Чехії мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою – загинули українці
Влада не поспішає з висновками, але припускає, що аварія була ненавмисною.
Внаслідок ДТП постраждало 16 осіб, у тому числі пасажирка автомобіля.
Car drove into Social Security Admin building in Egg Harbor Twp at least 16 transported to Atlanticare Hospitals pic.twitter.com/TwDZ03i5nd
— Cleve Bryan CBS3 (@CleveBryan) 13 ноября 2018 г.
Раніше Факти ICTV писали, що у селі Сарнув Сілезького воєводства (Польща) водій на Hyundai збив на пішохідному переході трьох українок. Дві жінки загинули на місці, ще одна госпіталізована у важкому стані.
Фото: скріншот з відео