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У США авто протаранило офіс, намагаючись припаркуватись: 16 постраждалих

В Егг-Харбор Тауншип (США) водій протаранив офіс, намагаючись припаркуватись. Внаслідок чого постраждало 16 чоловік.

Водій намагався припаркуватися, але не впорався з керування і протаранив офіс, повідомляє AP.

Авто протаранило стіну будівлі і опинилося у приймальні, де було багато людей.

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Влада не поспішає з висновками, але припускає, що аварія була ненавмисною.

Внаслідок ДТП постраждало 16 осіб, у тому числі пасажирка автомобіля.

Раніше Факти ICTV писали, що у  селі Сарнув Сілезького воєводства (Польща) водій на Hyundai збив на пішохідному переході трьох українок. Дві жінки загинули на місці, ще одна госпіталізована у важкому стані.

Фото: скріншот з відео

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