У Джакарті (Індонезія) на колесі огляду через технічні неполадки почали перевертатися кабінки з людьми.
Про це пише NST.
Співробітники парку атракціонів відразу кинулися на допомогу гостям.
В одній з кабінок, що перекинулися, знаходилася сім’я з дитиною. Їх кабінка перекинулася не повністю, тому вони змогли вхопитися за поручні і дочекатися допомоги.
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За словами очевидців, перед тим як кабінки почали перевертатися, колесо раптово почало обертатися у зворотний бік.
Незважаючи на паніку під час події ніхто з людей не постраждав.
До речі, Хенані (Китай) у популярному парку атракціонів Xihu Park 23-річний чоловік загинув, випавши з атракціону.
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