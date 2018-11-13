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В Індонезії на колесі огляду перекинулися кабінки з людьми

У Джакарті (Індонезія) на колесі огляду через технічні неполадки почали перевертатися кабінки з людьми.

Про це пише NST.

Співробітники парку атракціонів відразу кинулися на допомогу гостям.

В одній з кабінок, що перекинулися, знаходилася сім’я з дитиною. Їх кабінка перекинулася не повністю, тому вони змогли вхопитися за поручні і дочекатися допомоги.

Читайте: В Англії атракціон з 7-річною дівчинкою віднесло вітром. Вона загинула

За словами очевидців, перед тим як кабінки почали перевертатися, колесо раптово почало обертатися у зворотний бік.

Незважаючи на паніку під час події ніхто з людей не постраждав.

До речі, Хенані (Китай) у популярному парку атракціонів Xihu Park 23-річний чоловік загинув, випавши з атракціону.

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