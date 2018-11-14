PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Кабінки з людьми перевернулися: в Індонезії атракціон почав рухатися у зворотний бік/

Кабінки з людьми перевернулися: в Індонезії атракціон почав рухатися у зворотний бік

В Індонезії у Джакарті під час обертання оглядового колеса стався технічний збій, у результаті чого кабінки з людьми почали перевертатися.

Оглядове колесо почало обертатися у протилежному напрямку і люди почали випадати з кабінок. Серед них була родина з дитиною. Але людям пощастило, вони змогли схопитися за поручні і чекати допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє NST.

Атракціон зупинили, працівники парку розваг допомогли людям вибратися з пастки.

Читайте: Маленька дівчинка вилетіла з крісла під час руху атракціону

До речі, у Хенані (Китай) у популярному парку атракціонів Xihu Park 23-річний чоловік загинув, випавши з атракціону.

ВІДЕО: Viral Press/Youtube

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Індонезії на колесі огляду перекинулися кабінки з людьми
Катастрофа Lion Air в Індонезії: у Boeing 737 MAX знайшли критичну помилку
Катастрофа в Індонезії: Boeing літав без покажчиків швидкості та висоти
Літак
Аварія літака в Індонезії: влада розповіла подробиці
авіакатастрофа в Індонезії
Авіакатастрофа в Індонезії: дайвери підняли чорний ящик Boeing 737
Катастрофа Boeing 737: знайдено фюзеляж літака Lion Air
Падіння літака Lion Air – що спричинило катастрофу Boeing 737
Авіакатастрофа в Індонезії: у Lion Air і раніше були проблеми з посадкою
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка