В Індонезії у Джакарті під час обертання оглядового колеса стався технічний збій, у результаті чого кабінки з людьми почали перевертатися.
Оглядове колесо почало обертатися у протилежному напрямку і люди почали випадати з кабінок. Серед них була родина з дитиною. Але людям пощастило, вони змогли схопитися за поручні і чекати допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє
NST.
Атракціон зупинили, працівники парку розваг допомогли людям вибратися з пастки.
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До речі, у Хенані (Китай) у популярному парку атракціонів Xihu Park 23-річний
чоловік загинув, випавши з атракціону.
ВІДЕО: Viral Press/Youtube
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