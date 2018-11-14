У Запоріжжі правоохоронці затримали банду, яка займалась вимаганням грошей.

У Запоріжжі співробітникам СБУ вдалося затримати банду, яку організував поліцейський. Вона займалася вимаганням грошей, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці також з’ясували, що до складу злочинного угруповання входили колишні поліцейські та іще одна людина.

Вони працювали через сайт “знайомств”, який був створений у соцмережах. Там вони розміщували “оголошення” щодо надання інтимних послуг.

– Після проведення “зустрічі” поліцейські затримували “клієнта” і вимагали гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю і поширенням зазначеної інформації серед родичів, – йдеться у повідомленні.

За те, щоб цього не сталося, зловмисники вимагали у жертви від $2 тис. до $5 тис.









Організував поліцейський: у Запоріжжі викрили банду вимагачів / 2 фотографии

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До слова, заступник директора держпідприємства Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту Льодовий стадіон був затриманий під час отримання хабара.

Фото: прес-служба СБУ