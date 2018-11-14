PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Происшествия / Озеро вместо улиц: в Киеве затопило жилой комплекс/

Озеро замість вулиць: у Києві затопило житловий комплекс

У Києві через прорив труби затопило територію ЖК Комфорт Таун.

Прорив труби

У Києві на вулиці Регенераторній стався прорив труби, у результаті чого велику частину території житлового комплексу Комфорт Таун затопило, повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

На світлинах можна побачити, що двори житлового комплексу затоплені брудною водою і по ним їздять автомобілі.

Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії і коли її усунуть.

  • image
  • image
  • image
Озеро замість вулиць: у Києві затопило житловий комплекс / 3 фотографии

Читайте: Знову труба. Проспект Перемоги у Києві залило водою

До слова, вчора на вулиці Шота Руставелі у Києві прорвало трубу, у результаті чого було заблоковано рух громадського транспорту.

Фото: Київ Оперативний

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перший сніг у Києві
Коли Київ звільнять від снігу
Вода
У Києві зросли тарифи на холодну воду: яка ціна буде у платіжках
Перший сніг у Києві
Перший сніг у Києві зняли з неба
Тепло обіцяють до вечора: у Києві ліквідовують наслідки прориву теплотраси
снег в киеве
Ожеледь: як не впасти і куди звертатися за допомогою
Перший сніг у Києві: рекордні затори, сотні ДТП і травмовані на тротуарах
Прорив труби у Києві: вулицю залило окропом, авто потонуло (КАРТА)
Рейтерська 8б
Власницю кав’ярні на Рейтарській, 8б рейдери намагаються вигнати на вулицю
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка