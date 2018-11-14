У Києві через прорив труби затопило територію ЖК Комфорт Таун.
У Києві на вулиці Регенераторній стався прорив труби, у результаті чого велику частину території житлового комплексу Комфорт Таун затопило, повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
На світлинах можна побачити, що двори житлового комплексу затоплені брудною водою і по ним їздять автомобілі.
Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії і коли її усунуть.
Озеро замість вулиць: у Києві затопило житловий комплекс / 3 фотографии
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До слова, вчора на вулиці Шота Руставелі у Києві прорвало трубу, у результаті чого було заблоковано рух громадського транспорту.
Фото: Київ Оперативний
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