У Києві через прорив труби затопило територію ЖК Комфорт Таун.

У Києві на вулиці Регенераторній стався прорив труби, у результаті чого велику частину території житлового комплексу Комфорт Таун затопило, повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

На світлинах можна побачити, що двори житлового комплексу затоплені брудною водою і по ним їздять автомобілі.

Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії і коли її усунуть.













Озеро замість вулиць: у Києві затопило житловий комплекс / 3 фотографии

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До слова, вчора на вулиці Шота Руставелі у Києві прорвало трубу, у результаті чого було заблоковано рух громадського транспорту.

Фото: Київ Оперативний