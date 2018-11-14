У Києві в Оболонському районі вночі горіли склади. Площа загоряння точно не відома.
Є інформація, що площа одного зі складів 70 кв.м., іншого – 220 кв. м, повідомляє Інформатор.
На складах зберігалося масло – олива. За фотографіями видно, що склади згоріли вщент.
Приблизно о п’ятій ранку пожежу вдалося локалізувати. Причина та обставини пожежі з’ясовуються. Постраждалих немає.
На місці події працювали пожежна, ДСНС і карета швидка допомоги.
ФОТО: Інформатор
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До речі, вчора у Києві горіла багатоповерхівка, вогонь розповсюдився на одну із квартир. З приміщення евакуйовали 60 людей, врятовано 15 людей, серед них 5 дітей.
Причина пожежі – зайнялися кабелі з 5 по останній поверхи будівлі.
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