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Факты / Происшествия / Пар поднялся на 10 метров - в Киеве снова прорвало трубу/

Пар піднявся на 10 метрів – у Києві знову прорвало трубу

Сьогодні у центрі столиці прорвало трубу з гарячою водою.

Прорив труби

У Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався прорив труби з гарячою водою, повідомляє dtp.kiev.ua.

На місці аварії спостерігаються проблеми з рухом автомобілів через погану видимість.

Через прорив труби тротуар і дорогу залило окропом, а пар піднявся на висоту в, приблизно, 10-15 метрів.

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Пар піднявся на 10 метрів – у Києві знову прорвало трубу / 4 фотографии

Читайте: Прорив труби у Києві: вулицю залило окропом, авто потонуло (КАРТА)

За інформацією Київводоканала, через пошкодження мережі, на ремонт якої знадобиться близько доби, буде відсутня вода за наступними адресами:

  • вул. Юрія Іллєнка, 5;
  • вул. Печенізька, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;
  • вул. Новопирогівська, 25/24;
  • вул. Щусєва, 44;
  • вул. Петра Панча, 5;
  • вул. Оноре де Бальзака 78/18;
  • вул. Планерна, 32, 35, 37;
  • пр-т. Космонавта Комарова, 28;
  • вул. Петра Радченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • вул. Героїв Севастополя, 17В.

До слова, вчора у Києві через прорив труби затопило територію житлового комплексу.

Фото: dtp.kiev.ua

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