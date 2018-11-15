Сьогодні у центрі столиці прорвало трубу з гарячою водою.

У Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався прорив труби з гарячою водою, повідомляє dtp.kiev.ua.

На місці аварії спостерігаються проблеми з рухом автомобілів через погану видимість.

Через прорив труби тротуар і дорогу залило окропом, а пар піднявся на висоту в, приблизно, 10-15 метрів.

















Пар піднявся на 10 метрів – у Києві знову прорвало трубу / 4 фотографии

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За інформацією Київводоканала, через пошкодження мережі, на ремонт якої знадобиться близько доби, буде відсутня вода за наступними адресами:

вул. Юрія Іллєнка, 5;

вул. Печенізька, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;

вул. Новопирогівська, 25/24;

вул. Щусєва, 44;

вул. Петра Панча, 5;

вул. Оноре де Бальзака 78/18;

вул. Планерна, 32, 35, 37;

пр-т. Космонавта Комарова, 28;

вул. Петра Радченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

вул. Героїв Севастополя, 17В.

До слова, вчора у Києві через прорив труби затопило територію житлового комплексу.

Фото: dtp.kiev.ua