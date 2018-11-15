Сьогодні вранці група чоловіків перекрила в’їзд до установи виконання покарань номер №3 у Кривому Розі і намагається прорватися всередину.

У Кривому Розі група невідомих перекрила в’їзд до установи виконання покарань номер №3 та намагається потрапити всередину, повідомляє видання Первый городской.

За інформацією видання, чоловіки намагаються звільнити ув’язнених. На місці події працює поліція.

Наразі в колонії перебувають 82 особливо небезпечних злочинця, яких засудили до довічного ув’язнення, і 775 інших засуджених.

Співробітникам установи поки вдається не пускати чоловіків всередину.

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Факти ICTV намагалися додзвонитися в колонію, щоб докладніше дізнатися про ситуацію, однак, на даний момент, на дзвінки в установі не відповідають.

До слова, у Київській області п’яні підлітки до смерті забили бездомного.