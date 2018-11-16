Кім Портер, колишня кохана відомого репера P. Diddy і мати його трьох дітей, знайдена мертвою.
Кім Портер знайшли мертвою у будинку, повідомляє TMZ.
Поліція розповіла, що з дому моделі Кім Портер дзвонили з повідомленням про зупинку серця.
Останні кілька тижнів у колишньої дівчини репера P. Diddy були симптоми грипу, можливо, пневмонії.
Кілька днів тому вона скаржилася своєму лікарю, що не йде на поправку.
Точну причину смерті поки не назвали.
До слова, Кім Портер зустрічалася з P. Diddy (Шон Комбс) з 1994 по 2007 рік, у них є троє дітей – дочки-близнюки Джессі Джеймс і Д’Ліла і син Крістіан.
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Нагадаємо, під час операції в Одесі помер військовий лікар.
Фото: Mat Szwajkos/CP/Getty Images
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