На Донбасі загинув український військовий в результаті обстрілу окупантів. Поранено ще два бійця ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовослужбовець та двоє отримали поранення, повідомляє прес-служба ООС.
За даними розвідки, 14 січня чотири окупанти загинуло та троє отримали поранення.
У смузі дій оперативно-тактичного угрупування Схід противник обстріляв позиції наших військ з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових:
- в районі населеного пункту Новомихайлівка,
- з гранатометів – поблизу селища Павлопіль,
- з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка,
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Чермалик,
- з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Тарамчук,
- з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного Піски,
- з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне.
У смузі дій оперативно-тактичного угрупування Північ російсько-окупаційні війська вели вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гладосове, двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське, з гранатометів – в районі населеного пункту Кримське, з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Трьохізбенка.
Підрозділи ООС у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
Читайте: Збільшили калібр: бойовики на Донбасі гатять з гранатометів і БМП
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як бойовики активно обстрілювали українські позиції, але зазнали значних втрат.