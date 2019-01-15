На Донбасі загинув український військовий в результаті обстрілу окупантів. Поранено ще два бійця ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовослужбовець та двоє отримали поранення, повідомляє прес-служба ООС.

За даними розвідки, 14 січня чотири окупанти загинуло та троє отримали поранення.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування Схід противник обстріляв позиції наших військ з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових:

в районі населеного пункту Новомихайлівка,

з гранатометів – поблизу селища Павлопіль,

з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка,

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Чермалик,

з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Тарамчук,

з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного Піски,

з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування Північ російсько-окупаційні війська вели вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гладосове, двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське, з гранатометів – в районі населеного пункту Кримське, з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Трьохізбенка.

Підрозділи ООС у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як бойовики активно обстрілювали українські позиції, але зазнали значних втрат.