У штаті Арізона (США) перекинулася вантажівка, що перевозила в цистерні рідкий шоколад. Внаслідок ДТП на дорогу вилилося більше 18 тонн солодкої рідини.

Про аварію повідомляє місцеве управління безпеки в Twitter.

Шоколад розлився на трасі I-40 в районі 211 милі на схід від Флагстафа і заблокував дорогу.

– Автоцистерна, що перевозила 40 тис. фунтів або понад 18 тонн рідкого шоколаду, перекинулася. Це буде солодке прибирання! – йдеться у повідомленні.

У ДТП ніхто не постраждав, але цистерна, в якій знаходився шоколад, пошкоджена, і щоб прибрати її з дороги, довелося вилити весь вміст у канаву.

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Нещодавно в Німеччині сталася аварія на кондитерській фабриці, через що тонна шоколаду опинилася на вулиці, і утворилася плитка в 10 квадратних метрів.

Фото: Dept. Public Safety