Під час обіду в ресторані на вулиці Еспланадній в центрі Києва пограбували на велику суму гендиректора хлібо-булочного підприємства ТОВ Київхліб Ярослава Федоренка.
Із заявою про крадіжку в столичну поліцію звернувся гендиректор Київхліба, повідомляє видання Страна з посиланням на джерела в МВС.
Федоренко розповів, що поки він обідав у ресторані, з кишені його куртки, яка висіла на загальній вішалці, зникли 72 тис. грн.
За даними джерела, це вже не перша кишенькова крадіжка у цьому закладі, але жодна поки не розкрита.
Поліція відкрила справу за ч.1 ст.185 ККУ – Крадіжка.
Правоохоронці вивчають відео з камер ресторану.
Читайте: Не на ту натрапив! Жінка ледь не влаштувала самосуд над крадієм
До слова, нещодавно в Одесі поліція затримала чоловіка, який вкрав дві пляшки пива, але застряг на паркані догори ногами.