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У гендиректора Київхліба у ресторані вкрали 72 тис. грн – ЗМІ

Під час обіду в ресторані на вулиці Еспланадній в центрі Києва пограбували на велику суму гендиректора хлібо-булочного підприємства ТОВ Київхліб Ярослава Федоренка.

Карманна крадіжка

Із заявою про крадіжку в столичну поліцію звернувся гендиректор Київхліба, повідомляє видання Страна з посиланням на джерела в МВС.

Федоренко розповів, що поки він обідав у ресторані, з кишені його куртки, яка висіла на загальній вішалці, зникли 72 тис. грн.

За даними джерела, це вже не перша кишенькова крадіжка у цьому закладі, але жодна поки не розкрита.

Поліція відкрила справу за ч.1 ст.185 ККУ – Крадіжка.

Правоохоронці вивчають відео з камер ресторану.

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До слова, нещодавно в Одесі поліція затримала чоловіка, який вкрав дві пляшки пива, але застряг на паркані догори ногами.

Фото: Sergei Chaiko | Dreamstime.com

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