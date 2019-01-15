У США діти залізли в морозильник, коли дорослі залишили їх без нагляду на вулиці.

У північній Флориді (США) троє дітей під час гри на вулиці вирішили забратися у відключений морозильник. Коли дверцята закрилася, діти опинилися в пастці, з якої вже не змогли вибратися.

Про це розповіді місцевий шериф, пише CNN.

Дітей одних залишила мати 4-річної дівчинки, коли зайшла до будинку, щоб сходити до вбиральні. Коли жінка повернулася на вулицю і виявила, що дітей там немає, вона разом із бабусею інших малюків почала пошуки.

Виявивши дітей у морозильнику, жінки почали надавати їм першу допомогу, але врятувати їх не вдалося.

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Загинули дві дівчинки віком один та чотири роки, а також 6-річний хлопчик.

Нагадаємо, в Іспанії дворічний хлопчик упав у свердловину глибиною понад 100 метрів і шириною 25 сантиметрів.

Фото: скріншот з відео CNN