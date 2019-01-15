PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Іспанії рятують дворічного хлопчика, який впав у 100-метрову свердловину/

В Іспанії рятують дворічного хлопчика, який впав у 100-метрову свердловину

В Іспанії рятувальники шукають дворічного хлопчика, який впав у свердловину глибиною понад 100 метрів і шириною всього 25 сантиметрів.

Испания упал ребенок

В Іспанії чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що його дворічний син впав у свердловину, повідомляє Euro Weekly.

Рятувальники вже другий день шукають дитину і вказують, що операція триватиме, доки хлопчика не знайдуть.

Поліцейські та пожежники планують зробити паралельну сверловину, щоб дістати дитину, оскільки та завузька для дорослої людини.

На відстані 78 см знайдено пакетик дитини з цукерками і його пластиковий стаканчик.

Читайте: У Непалі автобус зі студентами впав у прірву: загинули 23 людини

Нагадаємо, як однорічна дівчинка вислизнула з рук, впала під потяг і вижила.

Фото: @delegadouned і @paco_guzman_ / Twitter

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Харківщині батько викинув з четвертого поверху п’ятирічного сина
Обвал на шахті в Китаї: загинув 21 гірник
В Івано-Франківській області горить хімічний завод
На Донеччині легковик протаранив автобус: у ДТП загинула сім’я
Вибух у Парижі: серед постраждалих є українець
На Чернігівщині автобус Київ-Москва вилетів у кювет
Купила по акції. У руках британки вибухнула секс-іграшка
Сусідів не шкода: у Києві жінка намагалася підірвати багатоповерхівку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка