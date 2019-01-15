В Іспанії рятувальники шукають дворічного хлопчика, який впав у свердловину глибиною понад 100 метрів і шириною всього 25 сантиметрів.

В Іспанії чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що його дворічний син впав у свердловину, повідомляє Euro Weekly.

Рятувальники вже другий день шукають дитину і вказують, що операція триватиме, доки хлопчика не знайдуть.

Поліцейські та пожежники планують зробити паралельну сверловину, щоб дістати дитину, оскільки та завузька для дорослої людини.

На відстані 78 см знайдено пакетик дитини з цукерками і його пластиковий стаканчик.

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Un centenar de grandes profesionales de la Guardia Civil, Bomberos, Sanitarios, Psicólogos, Protección Civil, etc. sin descanso en la búsqueda del pequeño Julen. Nuestro agradecimiento al equipo de rescate y al trabajo que están realizando en Totalán #Málaga pic.twitter.com/gjebk86Oul — Paco Guzmán (@Paco_Guzman_) 14 января 2019 г.

Нагадаємо, як однорічна дівчинка вислизнула з рук, впала під потяг і вижила.

Фото: @delegadouned і @paco_guzman_ / Twitter