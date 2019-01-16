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Продавала українок в рабство: у Борисполі на гарячому затримали іноземку

У аеропорту Бориспіль затримали 46-річну громадянку Бельгії, яка пропонувала українським дівчатам працювати в бельгійських борделях.

Продавала українок в рабство: у Борисполі на гарячому затримали іноземку

В аеропорту Бориспіль затримали громадянку Бельгії, яка вербувала український дівчат в сексуальне рабство, повідомили в Національній поліції.

З дівчатами іноземка знайомилася в інтернеті.

Вона шукала українок, які перебували у скрутному матеріальному становищі і вразливому психологічному стані.

– Одній з дівчат була потрібна значна сума грошей для вирішення серйозних проблем зі здоров’ям. Дізнавшись про життєві труднощі жінки, зловмисниця пропонувала їй роботу за кордоном, переконуючи, що це допоможе вирішити всі фінансові проблеми, – розповіли в поліції.

Йшлося про надання сексуальних послуг в бельгійських борделях. Всі витрати за переліт і оформлення необхідних документів зловмисниця брала на себе, а дівчина повинна була повернути борг з грошей, які отримає за інтимні послуги.

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Вербувальницю затримали, коли вона намагалася переправити авіарейсом Київ – Брюссель двох українок у віці 23 і 24 років.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

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Продавала українок в рабство: у Борисполі на гарячому затримали іноземку / 4 фотографии

Раніше в Києві затримали групу сутенерів: троє українців і громадянин КНР вербували і переправляли українок в сексуальне рабство до Китаю.

Фото: npu.gov.ua.

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