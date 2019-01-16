У місті Кривий Ріг ввечері 15 січня обвалилося перекриття між другим поверхом та горищем покинутого будинку культури Коксохімічного заводу.
Площа руйнування склала близько тисячі квадратних метрів, повідомляє ДСНС в Дніпропетровській області.
Внаслідок обвалу постраждав 26-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів і передали лікарям швидкої допомоги.
Читайте: У людей переломи: у Макіївці обвалився дах ринку
Поліцейські огородили доступ до будівлі заборонною стрічкою для обмеження доступу в потенційно небезпечну зону.
Наразі пошукові роботи завершені, загиблих та інших постраждалих не виявлено.
У Кривому Розі обвалилося перекриття в покинутому будинку культури / 2 фотографии
Це не перший подібний випадок у Кривому Розі. Наприкінці грудня тут обвалився дах колишнього кінотеатру Сучасник.
Фото, відео: dp.dsns.gov.ua
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+