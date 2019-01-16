У місті Кривий Ріг ввечері 15 січня обвалилося перекриття між другим поверхом та горищем покинутого будинку культури Коксохімічного заводу.

Площа руйнування склала близько тисячі квадратних метрів, повідомляє ДСНС в Дніпропетровській області.

Внаслідок обвалу постраждав 26-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів і передали лікарям швидкої допомоги.

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Поліцейські огородили доступ до будівлі заборонною стрічкою для обмеження доступу в потенційно небезпечну зону.

Наразі пошукові роботи завершені, загиблих та інших постраждалих не виявлено.









У Кривому Розі обвалилося перекриття в покинутому будинку культури / 2 фотографии

Це не перший подібний випадок у Кривому Розі. Наприкінці грудня тут обвалився дах колишнього кінотеатру Сучасник.

Фото, відео: dp.dsns.gov.ua