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Факты / Происшествия / В Луцке подростки спасли самоубийцу/

У Луцьку підлітки врятували самогубця

У Луцьку підлітки врятували чоловіка, який хотів вкоротити собі віку.

Самогубство Петля

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

15 січня о 21.00 у правоохоронні органи заявили про спробу самогубства.

Так, у луцькому парку на вулиці Глушець 30-річний громадянин намагався вкоротити собі віку через повішання.

Читайте: Самогубство в Харкові: нотаріус повісилася у власному офісі

Проте двом підліткам вдалося цьому запобігти.

Хлопці, віком 16 та 15 років, зняли чоловіка та змогли привести до тями.

Далі на місці працювали медики й поліція.

Нагадаємо, як перехожий врятував бабусю з онукою, які пішли під лід.

Фото: Nomadsoul1/Dreamstime

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