В Сумській області взяли під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки.

Він неодноразово розбещував дівчинку, коли залишався з нею наодинці, повідомляє обласна прокуратура.

Дитина наважилася розповісти про це родичці, яка й повідомила правоохоронців.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ – Розбещення малолітньої.

Чоловік зізнався у скоєному і каже, що шкодує про свої вчинки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Фото: Sam Wordley|Dreamstime.com