У Києві автомобіль Renault збив військовослужбовця ЗСУ.

У Києві на ділянці дороги між Броварським проспектом і селом Зазим’я водій автомобіля Renault збив українського військового, повідомляє Інформатор.

33-річний чоловік вижив, однак його госпіталізували у важкому стані.

Від удару в автомобіля відірвало дзеркало і праве крило.

За інформацією видання, спочатку водій заперечував, що саме він знаходився за кермом авто.

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Патрульні також сумніваються у тому, що після скоєння наїзду автомобіль більше не пересувався.

До слова, в Одеській області автомобіль на неосвітленій ділянці дороги збив двох дівчаток 13 і 15 років.

Фото: Інформатор