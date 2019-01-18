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У Росії зіткнулися два винищувачі Су-34

Обидва бомбардувальники Су-34 йшли з моря над Татарською протокою.

У Росії зіткнулися два винищувачі Су-34

У Росії два бомбардувальники Су-34 зіткнулися в повітрі на Далекому Сході.

Літаки не поділили повітряний простір над Татарською протокою між Сахаліном і Хабаровським краєм, коли йшли з моря, пише ТАСС з посиланням на джерело.

Обидва екіпажі змогли катапультуватися, пілотів шукають, повідомляє Інтерфакс.

Джерело також повідомило, що разом з винищувачами, які потрапили в аварію, летіли ще 5 машин.

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Офіційних коментарів від Міноборони РФ поки не надходило.

Нагадаємо, у травні минулого року в Сирії розбився винищувач РФ. Тоді загинуло двоє пілотів.

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