У Закарпатській області 16 населених пунктів залишися без газу через те, що спрацювала автоматична система аварійної безпеки.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль, передає Радіо Свобода.

Населені пункти, які залишилися без газу: Червоне, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петрівка, Демичев, Велика Добронь, Мала Добронь, Свобода, Бакош, Батєво, Данилівка та Бадів.

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Геннадій Москаль зазначив, що це сталося через розгерметизацію підвідного газопроводу середнього тиску, після чого спрацювала автоматична система аварійної безпеки.

Раніше Факти ICTV писали, що у Мінсоцполітики прогнозують чергове підвищення цін на газ для населення з 1 травня – на 20%, якщо збережеться існуюча формула.

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