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Повідомлення про мінування: у Києві перевіряють ТРЦ Магелан

У Києві повідомили про мінування ТРЦ Магелан. Йде евакуація і перевірка будівлі.

минирование ТРЦ Магилан

Про те, що ТРЦ Магелан замінували, повідомляє Київ Оперативний.

Всіх людей попросили вийти з торгового центру.

Зараз будівля перевіряється поліцією, пожежними та вибухотехнічної службою.

До Магелану прибула також швидка допомога.

Читайте: Бойовики замінували водопровід на Донбасі – вибухівку знешкодили

Нагадаємо, як в Афганістані загинули 37 бойовиків в результаті вибуху авто, яке вони намагалися замінувати.

Фото: KyivOperativ

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