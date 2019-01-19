В Одеській області 44-річний чоловік вбив 13-річну дівчину, завдавши ножові поранення по шиї.
– Від рук 44-річного жителя Лиманського району на Одещині загинула 13-річна дівчинка. Її смерть настала внаслідок ножових поранень шиї, – розповіли у ГУНП в Одеській області.
Після чого чоловік порізав собі руки. Його затримали, а лікування у медичному закладі він проходитиме під конвоєм.
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Чоловіку загрожує покарання за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України – від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув’язнення.
В Одеській області чоловік зарізав 13-річну дівчину / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві затримали пацієнта лікарні, якого підозрюють у вбивстві сусіда по палаті.
Фото та відео: ГУНП в Одеській області.
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