PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Люди стрибають у море: в Керченській протоці горять два судна, є жертви/

Люди стрибають у море: в Керченській протоці горять два судна, є жертви

У Керченській протоці сталася пожежа на двох суднах з Танзанії.

Пожар в Керченском проливе

У нейтральних водах Керченської протоки горять два судна, повідомляє Kerch.fm.

Як розповів вахтовий матрос одного з суден, танкери-газовози перевалювали вантаж, коли на одному з них стався вибух.

У результаті почалася пожежа, яка перекинулася на друге судно.

Екіпаж почав стрибати у воду. Зараз до місця події прибули кілька суден, які рятують моряків.

Відомо про двох загиблих.

На борту перебували громадяни Індії та Туреччини.

Пожежа на двох суднах у Керченській протоці: відео

Читайте: У Чорному морі знайшли шлюпку з мертвим чоловіком

Пожежа у Керченській протоці 21.01.2019: фото

  • image
  • image
  • image
  • image
Люди стрибають у море: в Керченській протоці горять два судна, є жертви / 4 фотографии

Нагадаємо, вчора сталася сильна пожежа у Куршавелі.

Фото і видеоKerch.fm

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Атака РФ на Азові: ПАРЄ проведе термінові дебати
Повідомлення про мінування: у Києві перевіряють ТРЦ Магелан
Міжнародна місія у Керченській протоці: Україна схвалила ідею
Калюжі “крові”. В Одесі затримали учасників акції під Генконсульством РФ
В Одесі впав підйомний кран, є загиблий
Зниклий 4 дні тому в Карпатах турист вийшов на зв’язок
Причина смерті співака Кріса Кельмі
Макрон і Меркель закликали негайно звільнити українських моряків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка