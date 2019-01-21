У Керченській протоці сталася пожежа на двох суднах з Танзанії.

У нейтральних водах Керченської протоки горять два судна, повідомляє Kerch.fm.

Як розповів вахтовий матрос одного з суден, танкери-газовози перевалювали вантаж, коли на одному з них стався вибух.

У результаті почалася пожежа, яка перекинулася на друге судно.

Екіпаж почав стрибати у воду. Зараз до місця події прибули кілька суден, які рятують моряків.

Відомо про двох загиблих.

На борту перебували громадяни Індії та Туреччини.

Пожежа на двох суднах у Керченській протоці: відео

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Пожежа у Керченській протоці 21.01.2019: фото

















Люди стрибають у море: в Керченській протоці горять два судна, є жертви / 4 фотографии

Нагадаємо, вчора сталася сильна пожежа у Куршавелі.

Фото і видео: Kerch.fm