У Чернігові 46-річний чоловік помер через захворювання вірусом грипу A (H1N1), відомого як свинячий грип.

У Чернігові 46-річний чоловік помер через свинячий грип, пише УНІАН з посиланням на управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради.

Причиною смерті чоловіка стала вірусна пневмонія, яка стала ускладненням після грипу.

Чоловік у важкому стані перебував у реанімації однієї з міських лікарень, але лікарі не змогли йому допомогти, так як він пізно звернувся за медичною допомогою.

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У Чернігові це вже п’ята смерть від свинячого грипу в цьому епідсезоні.

В обласному Лабораторному центрі МОЗ повідомили, що станом на 20 січня в області зафіксовано дев’ять смертей від свинячого грипу.

Нагадаємо, 14 січня в Чернігівській області через ускладнення грипу загинули три людини, які вирішили лікувати хворобу самостійно.

Фото: dreamstime.