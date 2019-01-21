У нейтральних водах Чорного моря біля Туапсе (РФ) виявили шлюпку теплохода Волгобалт з мертвим чоловіком.
У Чорному морі біля Туапсе (РФ) виявили шлюпку теплохода Волгобалт з мертвим чоловіком, пише Слідчий комітет Росії.
Шлюпка з тілом чоловіка була виявлена 19 січня. Її знайшов екіпаж вантажного судна NURS.
Знайдену шлюпку відбуксирували в порт Новоросійськ.
За інформацією відомства, зараз встановлюється особа чоловіка та призначена судово-медична експертиза.
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Також проводиться розслідування обставин події.
Нагадаємо, 7 січня в результаті аварії торгового судна біля берегів Самсуна (Туреччина) загинули четверо українців.
Фото: dreamstime.
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