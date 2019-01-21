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У Чорному морі знайшли шлюпку з мертвим чоловіком

У нейтральних водах Чорного моря біля Туапсе (РФ) виявили шлюпку теплохода Волгобалт з мертвим чоловіком.

У Чорному морі знайшли шлюпку з мертвим чоловіком

У Чорному морі біля Туапсе (РФ) виявили шлюпку теплохода Волгобалт з мертвим чоловіком, пише Слідчий комітет Росії.

Шлюпка з тілом чоловіка була виявлена ​​19 січня. Її знайшов екіпаж вантажного судна NURS.

Знайдену шлюпку відбуксирували в порт Новоросійськ.

За інформацією відомства, зараз встановлюється особа чоловіка та призначена судово-медична експертиза.

Читайте: США направили десантний корабель до Чорного моря

Також проводиться розслідування обставин події.

Нагадаємо, 7 січня в результаті аварії торгового судна біля берегів Самсуна (Туреччина) загинули четверо українців.

Фото: dreamstime.

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