У Києві чоловік стрибнув з моста в річку в спробі покінчити життя самогубством.

У Києві чоловік 1990 року народження через проблеми в сім’ї спробував накласти на себе руки, зістрибнувши з моста, але вижив, повідомляє Інформатор.

Очевидці, які побачили, як чоловік перелазить через перила шляхопроводу, відразу ж викликали поліцію. На момент прибуття правоохоронців, чоловік вже стрибнув.

Поліцейські викликали рятувальників і спустилися на набережну, де побачили як потерпілий виходив з води. Його посадили в патрульну машину в очікуванні медиків.

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Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією видання, причиною його вчинку стала сварка з матір’ю і дівчиною. У результаті обстеження медиків з’ясувалося, що чоловік не отримав жодних травм.

До слова, в Луцьку підлітки врятували чоловіка, який намагався повіситися.

Фото: Інформатор