У Китаї 23-річна блогер Лю наклала на себе руки через невдалу пластичну операцію.

23-річна блогер Лю наклала на себе руки через невдалу пластичну операцію, пише South China Morning Post.

Дівчина хотіла залучити більшу кількість підписників і пішла на пластику.

За інформацією видання, за день до самогубства дівчину врятували з 18 поверху палаючої будівлі. Під час рятувальної операції Лю закривала обличчя, щоб його ніхто не побачив.

Дівчина зробила операцію у 2018 році. До цього вона була симпатичною, але цього їй було мало, і вона зважилася на пластичну операцію.

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Після невдалої пластики дівчина більше не виходила на вулицю та її кинув хлопець.

Видання відзначає, що зараз у Китаї пластична хірургія досягла піку популярності. Люди хочуть виглядати ідеально і лягають під ніж, ризикуючи втратити свою зовнішність в гіршу сторону.

Раніше у США 23-річна актриса фільмів для дорослих Огаст Еймс наклала на себе руки через цькування в Twitter.

Фото: South China Morning Post.