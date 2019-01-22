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Фуру занесло, інші – злетіли у кювет: 10 авто зіткнулися під Дніпром

Сьогодні вранці під Дніпром на трасі Дніпро-Кам’янське відбулася серйозна ДТП за участю десяти транспортних засобів.

Фуру занесло, інші – злетіли у кювет: 10 авто зіткнулися під Дніпром

ДТП сталася сьогодні близько дев’ятої ранку.

В аварію потрапили два пасажирські автобуси, декілька легкових автомобілів, дві вантажівки і фура. Останню занесло на дорозі. Декілька транспортних засобів злетіло у кювет.

Про це повідомляє dpchas.

Чи постраждав хтось поки не відомо.

Серед попередніх причин ДТП – густий туман і ожеледиця.

Читайте: Транспортний армагеддон у Кременчуці: сотні людей у -15 на зупинках

До речі, під Києвом на Обухівській трасі зіткнулися легкові автомобілі Mitsubishi і Таврія. Внаслідок ДТП загинули три людини.

Фото: dpchas

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