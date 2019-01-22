Сьогодні вранці під Дніпром на трасі Дніпро-Кам’янське відбулася серйозна ДТП за участю десяти транспортних засобів.
ДТП сталася сьогодні близько дев’ятої ранку.
В аварію потрапили два пасажирські автобуси, декілька легкових автомобілів, дві вантажівки і фура. Останню занесло на дорозі. Декілька транспортних засобів злетіло у кювет.
Про це повідомляє dpchas.
Чи постраждав хтось поки не відомо.
Серед попередніх причин ДТП – густий туман і ожеледиця.
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До речі, під Києвом на Обухівській трасі зіткнулися легкові автомобілі Mitsubishi і Таврія. Внаслідок ДТП загинули три людини.
Фото: dpchas
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