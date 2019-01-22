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Лобове зіткнення під Києвом: загинули три людини

Під Києвом на Обухівській трасі зіткнулися легкові автомобілі Mitsubishi і Таврія. Внаслідок ДТП загинули три людини.

Лобове зіткнення під Києвом: загинули три людини

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Смертельна ДТП сталася на Обухівській трасі в напрямку с.м.т Козин.

Читайте: Гасили перехожі: у Києві біля мосту Патона загорілося авто

Внаслідок лобового зіткнення загинули три людини. Число постраждалих не повідомляється.

На місці працювали рятувальники і медики швидкої.

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Лобове зіткнення під Києвом: загинули три людини / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що під час аварії на Харківщині загинули дві людини, ще одну госпіталізували.

Фото: dtp.kiev.ua.

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