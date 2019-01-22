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Пенсіонер-зацепер проїхався на київському тролейбусі

У Києві пенсіонер проїхався зовні тролейбуса.

Пенсіонер-зацепер проїхався на київському тролейбусі

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Зовні столичного тролейбуса проїхався літній чоловік з паличкою.

Читайте: Від удару струмом відкинуло на землю: під Києвом зацепер виліз на дах вагона і загорівся

На зауваження одного з водіїв чоловік заявив, що він просто поспішає.

Обережно! Присутня нецензурна лексика.

Раніше Факти ICTV писали, що в Запоріжжі пасажири тролейбуса зняли на відео пенсіонера-зацепера.

Фото: Скріншот з відео

Відео: Київ Оперативний

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