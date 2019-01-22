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Пожежа в Керченській протоці: 10 моряків залишаються зниклими безвісти

Після пожежі на танкерах MAESTRO і VENICE у Керченській протоці рятувальники досі не знайшли 10 моряків.

Пожар в Керченском проливе

Після тривалого часу з моменту пожежі на танкерах MAESTRO і VENICE рятувальники не змогли знайти 10 моряків, повідомляє ТАСС.

Через те, що моряків не сподіваються знайти живими, рятувальну операцію змінили на пошукову.

Пожежа на кораблях продовжується. Врятованих моряків та загиблих планують доставити до анексованої Керчі.

Під час рятувальної операції вдалося знайти живими 12 осіб, 10 моряків знайшли загиблими і ще 10 вважаються зниклими безвісти.

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Нагадаємо, ввечері 21 січня у Керченській протоці на двох танкерах з Танзанії сталася пожежа.

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