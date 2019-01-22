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У Росії у співачки під час виступу зупинилося серце

У Росії татарська співачка Фанія Халіуллов померла на сцені під час концерту.

У Росії у співачки під час виступу зупинилося серце

53-річна Фания Халіуллов виконувала одну зі своїх пісень, коли несподівано впала, пише Dimgrad24.

На місце події прибули медики, але їм не вдалося реанімувати жінку.

Читайте: Помер баскетболіст Олександр Окунський

Швидше за все причиною смерті співачки стала зупинка серця.

Раніше Факти ICTV писали, що в Угорщині помер продюсер Рембо і Термінатора Ендрю Вайна.

Фото: Dimgrad24.

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