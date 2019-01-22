PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Впало з 16 поверху: у Китаї вікно готелю вбило туристку/

Впало з 16 поверху: у Китаї вікно готелю вбило туристку

У Китаї на жваву вулицю з 16 поверху готелю впало вікно і вбило туристку.

поліція китаю

Вікно впало на туристку з номера готелю Mira Hotel у жвавому торговому районі Чімсачей.

Це сталося, коли співробітниця мила вікна в одному з номерів готелю. Поліція затримала її, зараз її звільнили під заставу. З’ясовується причина події.

Про це повідомляє видання Аsia Оne.

Загиблою виявилася 24-річна туристка з материкової частини Китаю. Поруч знаходився друг дівчини, якого теж зачепило вікно. Але він обійшовся лише легкими травмами.

Читайте: В Індії батьки поховали новонароджену дівчинку заживо

До речі, в одному з торгових центрів Китаю  10-місячний малюк впав униз головою з ескалатора, який рухався. Він дивом залишився живий.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Полетів униз головою: у Китаї 10-місячний малюк впав з ескалатора, який рухався
Населення Китаю зросло до рекордної кількості
Помер продюсер Міцного горішка і Термінатора Ендрю Вайна
У Маріуполі на меткомбінаті через обвал залізобетонної плити загинув робітник
У Львові помер один з лідерів бандерівського крила ОУН
У США троє дітей померли у морозильнику, бо не змогли відкрити дверцята
Померла легенда Бродвею Керол Ченнінг
Жахи Кривого Рогу: на вулиці знайшли обезголовлене тіло бабусі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка