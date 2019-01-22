У Китаї на жваву вулицю з 16 поверху готелю впало вікно і вбило туристку.

Вікно впало на туристку з номера готелю Mira Hotel у жвавому торговому районі Чімсачей.

Це сталося, коли співробітниця мила вікна в одному з номерів готелю. Поліція затримала її, зараз її звільнили під заставу. З’ясовується причина події.

Про це повідомляє видання Аsia Оne.

Загиблою виявилася 24-річна туристка з материкової частини Китаю. Поруч знаходився друг дівчини, якого теж зачепило вікно. Але він обійшовся лише легкими травмами.

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До речі, в одному з торгових центрів Китаю 10-місячний малюк впав униз головою з ескалатора, який рухався. Він дивом залишився живий.