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Салон вигорів ущент: у Тернополі на ходу загорівся тролейбус

Близько 14.00 на вулиці Руській у центрі Тернополя під час руху загорівся тролейбус.

пожар в тернополе

На вулиці Руській у Тернополі під час руху загорівся тролейбус, у якому перебували пасажири, пише 112 Україна.

За інформацією видання, тролейбус спалахнув поруч із зупинкою.

Після загоряння, люди встигли швидко вибігти на вулицю.

Читайте: На Львівщині під час руху загорівся автобус із туристами

Салон у тролейбуса повністю вигорів.

На місці працюють пожежники. Рух транспорту в центрі обмежено.

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Салон вигорів ущент: у Тернополі на ходу загорівся тролейбус / 4 фотографии

Раніше у Волинській області під час руху загорівся пасажирський автобус, що рухався у напрямку Київ-Варшава.

Фото: teren.in.ua.

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