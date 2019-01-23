Близько 14.00 на вулиці Руській у центрі Тернополя під час руху загорівся тролейбус.
На вулиці Руській у Тернополі під час руху загорівся тролейбус, у якому перебували пасажири, пише 112 Україна.
За інформацією видання, тролейбус спалахнув поруч із зупинкою.
Після загоряння, люди встигли швидко вибігти на вулицю.
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Салон у тролейбуса повністю вигорів.
На місці працюють пожежники. Рух транспорту в центрі обмежено.
Салон вигорів ущент: у Тернополі на ходу загорівся тролейбус / 4 фотографии
Раніше у Волинській області під час руху загорівся пасажирський автобус, що рухався у напрямку Київ-Варшава.
Фото: teren.in.ua.
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