У столичному гуртожитку два водії маршрутного таксі розпивали алкогольні напої, після чого почалася бійка. Внаслідок чого один з чоловік загинув від отриманих травм.

– У день трагедії чоловіки розпивали алкогольні напої – і під час застілля посварилися. Конфлікт переріс у бійку у загальному коридорі. Вгамувавшись за деякий час, учасники бійки лягли спати, а зранку один виявив іншого мертвим та втік з місця події, – розповіли у прес-службі ГУНП у Києві.

Смерть потерпілого настала внаслідок закритої травми живота.

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Правоохоронці виявили підозрюваного блукаючим дворами міста. Ним виявився 31-річний уродженець Кіровоградської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Винному загрожує до 10 років позбавлення волі.













Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Житомирській області 21-річна дівчина замерзла у лісі. Її висадив кондуктор маршрутки через те, що не вистачило грошей на проїзд.

Фото: ГУНП у Києві.