PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу/

Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу

У столичному гуртожитку два водії маршрутного таксі розпивали алкогольні напої, після чого почалася бійка. Внаслідок чого один з чоловік загинув від отриманих травм.

Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу

– У день трагедії чоловіки розпивали алкогольні напої – і під час застілля посварилися. Конфлікт переріс у бійку у загальному коридорі. Вгамувавшись за деякий час, учасники бійки лягли спати, а зранку один виявив іншого мертвим та втік з місця події, – розповіли у прес-службі ГУНП у Києві.

Смерть потерпілого настала внаслідок закритої травми живота.

Читайте: Розчленували і з’їли: у Харкові затримали родину канібалів

Правоохоронці виявили підозрюваного блукаючим дворами міста. Ним виявився 31-річний уродженець Кіровоградської області.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Винному загрожує до 10 років позбавлення волі.

  • image
  • image
  • image
Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Житомирській області 21-річна дівчина замерзла у лісі. Її висадив кондуктор маршрутки через те, що не вистачило грошей на проїзд.

Фото: ГУНП у Києві.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вбивство співробітника УДО: суд взяв під варту боксера Очеретяного
У Росії у співачки під час виступу зупинилося серце
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22 – ЗМІ
Лобове зіткнення під Києвом: загинули три людини
Впало з 16 поверху: у Китаї вікно готелю вбило туристку
Розчленували і з’їли: у Харкові затримали родину канібалів
Помер продюсер Міцного горішка і Термінатора Ендрю Вайна
У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка