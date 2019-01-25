У Києві побили і пограбували польських підприємців, які приїхали на бізнес-форум.

У Києві побили і пограбували польських підприємців, пише УНН з посиланням на поліцію.

За інформацією поліції, польські бізнесмени займаються виробництвом взуття. Вони приїхали до Києва на бізнес-форум, який проходив у Міжнародному виставковому центрі.

Під час форуму їм вдалося укласти кілька успішних контрактів і отримати авансом $50 тис. Коли вони вийшли з будівлі на них напали двоє невідомих в масках.

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Зловмисники розпорошили їм в обличчя газ, побили і забрали сумку, в якій знаходилися гроші.

Після цього вони зникли з місця злочину.

За фактом проводиться досудове розслідування по ст. 187 КК – розбій.

Раніше біля автосалону у Києві зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися купити автомобіль, а тоді із застосуванням погроз і фізичного насильства відібрали в них сумку з майже $100 тис.