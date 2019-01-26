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Факты / Происшествия / На Харьковщине мужчина продал знакомому 100 литров воды под видом дизтоплива/

На Харківщині чоловік продав знайомому 100 літрів води під виглядом дизпалива

У Харківській області 29-річний чоловік продав 64-річному знайомому 100 літрів води під виглядом дизельного палива.

На Харківщині чоловік продав знайомому 100 літрів води під виглядом дизпалива

У Харківській області 29-річний чоловік продав 64-річному знайомому 100 літрів води під виглядом дизельного палива, пише прес-служба поліції Харківської області.

За воду літній чоловік заплатив 2,5 тис. грн.

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Постраждалий не помітив різниці під час покупки оскільки каністри були з-під пального і мали характерний запах.

Він виявив обман, коли заправляв трактор.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

До слова, у Запоріжжі затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дитини.

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