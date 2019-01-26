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У Карпатах туристи потрапили під снігову лавину, один загинув

На Закарпатті 25 січня ввечері троє 28-річних туристів із Києва потрапили під снігову лавину біля гори Стіг.

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Перед сходженням на гору рятувальники попередили людей про небезпеку, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

За його словами, дві лавини накрили їх під час спуску. Один з туристів самостійно вибрався з-під снігу, коли людей накрило повністю, і допоміг відкопати свого товариша.

Після цього обидвавідкопали третього.

– На жаль, молодий чоловік задихнувся під снігом і загинув, – повідомив голова ОДА.

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Москаль висловив співчуття рідним і близьким загиблого, а також звернувся до туристів з проханням в горах слухати поради рятувальників та бути максимально обережними.

До речі, у Львівській області у районі гори Парашка рятувальники знайшли двох туристів. Один з них виявився мертвим.

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