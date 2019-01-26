На Закарпатті 25 січня ввечері троє 28-річних туристів із Києва потрапили під снігову лавину біля гори Стіг.

Перед сходженням на гору рятувальники попередили людей про небезпеку, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

За його словами, дві лавини накрили їх під час спуску. Один з туристів самостійно вибрався з-під снігу, коли людей накрило повністю, і допоміг відкопати свого товариша.

Після цього обидвавідкопали третього.

– На жаль, молодий чоловік задихнувся під снігом і загинув, – повідомив голова ОДА.

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Москаль висловив співчуття рідним і близьким загиблого, а також звернувся до туристів з проханням в горах слухати поради рятувальників та бути максимально обережними.

До речі, у Львівській області у районі гори Парашка рятувальники знайшли двох туристів. Один з них виявився мертвим.