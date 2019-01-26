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Факты / Происшествия / В Ровно подростки легли под приближающийся поезд, чтобы развлечься/

У Рівному підлітки лягли під поїзд, що наближається, щоб розважитись

У Рівному двоє підлітків лягли під потяг, що рухався, щоб розважитись.

У Рівному підлітки лягли під поїзд, що наближається, щоб розважитись

У Рівному двоє підлітків лягли під рухомий поїзд заради розваги, відео опублікував засновник сайту dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

На ролику видно, як двоє хлопців лягають під поїзд, що рухається, а третій підліток знімає це на відео.

Читайте: У Києві група підлітків жорстоко побила чоловіка (18+)

Машиніст поїзда сигналив, але хлопці все одно лягли на рейки. Після аварійного гальмування, підлітки втекли.

Раніше у Рівному хлопець пробіг автомобілю патрульної поліції, зняв це на відео і опублікував в мережі.

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