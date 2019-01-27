У Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Інформацію підтвердили в МВС Росії, передає Інтерфакс-Україна.

– При здійсненні відеоспостереження за експозицією, співробітники музею побачили, що невідомі особи зняли зі стіни одного із залів картину і зникли з місця події, – повідомила представник МВС РФ Ірина Вовк.

До слова, автор картини Ай-Петрі. Крим – Архип Куїнджі – український і російський живописець-пейзажист і педагог грецького походження.

Наразі ведуться пошуки злочинця і встановлюються обставини події.

Картина застрахована на 12 млн (5 млн 52 тис. грн).

Читайте: У Парижі викрали одну з робіт художника Бенксі

Картина зникла на очах у численних відвідувачів експозиції.

– Людина, яку вважали за працівника музею, спокійно підійшла до полотна Куїнджі, дістала його з рами і вийшла, – сказав очевидець.

Нагадаємо, з музею в Осло зникли картини Едварда Мунка.