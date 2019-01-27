PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві масова бійка закінчилася стріляниною - є постраждалі/

У Києві масова бійка закінчилася стріляниною – є постраждалі

У Святошинському районі столиці словесна перепалка переросла в масову бійку.

Поліція

У Святошинському районі Києва в шашличній Золотий шампур між двома компаніями сталася бійка, яка переросла у стрілянину, повідомляє Інформатор.

Все почалося зі словесного конфлікту між двома компаніями, через який і сталася бійка, в якій взяли участь шість осіб.

Керівництву закладу довелося викликати охорону. Після того, як вона прибула на місце події, були спроби заспокоїти відвідувачів шашличної.

Однак один з чоловіків дістав зброю і почав стрілянину, у результаті якої постраждали двоє охоронців. Постраждалим надали першу допомогу на місці події.

Читайте: У США відбулися дві перестрілки – 5 людей загинули

Деякі учасники бійки були затримані поліцією. Решті вдалося втекти.

До слова, у Києві під час роботи напали на знімальну групу проекту Стоп корупція.

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США відбулися дві стрілянини – 5 людей загинули
Ногами по голові: під Києвом школярки жорстоко побили дівчинку (18+)
Київ паралізували численні затори (КАРТА)
Забрали $50 тис.: у Києві побили польських бізнесменів, які приїхали на форум
Хрести та ікони: оприлюднено список зниклих з Лаври цінностей
У Києві на Подолі згорів ресторан
Після зауважень Кличка комунальники за ніч прибрали Київ від снігу – блогер
Кличко йде на парламентські вибори 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка