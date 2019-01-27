У Святошинському районі столиці словесна перепалка переросла в масову бійку.

У Святошинському районі Києва в шашличній Золотий шампур між двома компаніями сталася бійка, яка переросла у стрілянину, повідомляє Інформатор.

Все почалося зі словесного конфлікту між двома компаніями, через який і сталася бійка, в якій взяли участь шість осіб.

Керівництву закладу довелося викликати охорону. Після того, як вона прибула на місце події, були спроби заспокоїти відвідувачів шашличної.

Однак один з чоловіків дістав зброю і почав стрілянину, у результаті якої постраждали двоє охоронців. Постраждалим надали першу допомогу на місці події.

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Деякі учасники бійки були затримані поліцією. Решті вдалося втекти.

До слова, у Києві під час роботи напали на знімальну групу проекту Стоп корупція.

Фото: Інформатор