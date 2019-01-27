У штаті Луїзіана (США) відбулися дві стрілянини, які можуть бути пов’язані між собою.

У штаті Луїзіана (США) у результаті двох стрілянин загинуло п’ятеро осіб, повідомляє BBC.

Підозрюваним у злочині називають 21-річного Дакоту Теріота, який зник з місця події.

Першими жертвами стрілянини стали батьки Теріота. За інформацією поліції, решта загиблих могли знати підозрюваного.

Теріот направляється у сусідній штат Міссісіпі і знаходиться в розшуку за вбивство першого ступеня, незаконне використання зброї і вторгнення в будинок.

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До слова, у Красноярському краї (РФ) учень дев’ятого класу намагався застрелити однокласника за допомогою рушниці.