Російська поліція і ФСБ затримали під Москвою 31-річного чоловіка, який 27 січня виніс із Третьяковської галереї картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Про це повідомила офіційний представник МВС РФ Ірина Вовк у коментарі Інтерфаксу.

Підозрюваного у викраденні картини Куїнджі затримали в селищі Заріччя Московської області

Цінне полотно художника теж знайшли – на території будівництва в Одинцовському районі Підмосков’я.

Вовк розповіла, що підозрюваний раніше затримувався за зберігання наркотиків і на момент злочину перебував під підпискою про невиїзд.

Наразі встановлюються можливі співучасники.

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Нагадаєм, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Фото: tretyakovgallery.ru